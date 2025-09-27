Лукашенко поймал чиновников на «показухе» и пообещал с ними «разобраться»

27 сентября 2025, 21:58

Лукашенко раскритиковал вице-премьера за «показуху» в сельском хозяйстве

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАС «АСБ-Агро Городец». На месте он подверг резкой критике вице-премьера Юрия Назарова и других должностных лиц. Об этом сообщает «КП-Беларусь».





Лукашенко обратил внимание, что вдоль дороги кукуруза растет хорошо, но в глубине полей ситуация выглядит плохо. Он заявил, что там солому ворошили граблями, чтобы поднять с земли.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, поехал туда — страшно смотреть», — высказался белорусский лидер.