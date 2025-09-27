Лукашенко поймал чиновников на «показухе» и пообещал с ними «разобраться»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область посетил предприятие ЗАС «АСБ-Агро Городец». На месте он подверг резкой критике вице-премьера Юрия Назарова и других должностных лиц. Об этом сообщает «КП-Беларусь».
Лукашенко обратил внимание, что вдоль дороги кукуруза растет хорошо, но в глубине полей ситуация выглядит плохо. Он заявил, что там солому ворошили граблями, чтобы поднять с земли.
«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, поехал туда — страшно смотреть», — высказался белорусский лидер.Президент Белоруссии добавил, что на полях работает чужая техника, и пообещал разобраться в ситуации с чиновниками. Следует отметить, что ранее Лукашенко сам руководил этим хозяйством в 1980-е годы.
