Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским. Глава республики считает, что «руководителям трех славянских государств надо сесть и договориться».
Заодно Лукашенко напомнил Зеленскому, что тот теряет Украину, не соглашаясь на условия Кремля. Интервью с ним опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент ГТРК Павел Зарубин.
«Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», — сказал белорусский лидер.Ранее сообщалось, что он позавтракал вместе с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В Сети появился список блюд, которые подали им на стол.