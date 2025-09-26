Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Зеленским

26 сентября 2025, 19:07

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским. Глава республики считает, что «руководителям трех славянских государств надо сесть и договориться».





Заодно Лукашенко напомнил Зеленскому, что тот теряет Украину, не соглашаясь на условия Кремля. Интервью с ним опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент ГТРК Павел Зарубин.

«Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», — сказал белорусский лидер.