Лукашенко указал на главный «косяк» белорусского правительства
Лукашенко раскритиковал правительство за снижение товарного экспорта
Александр Лукашенко раскритиковал правительство Белоруссии за отставание в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На встрече с премьер-министром Александром Турчиным Лукашенко заявил, что рост промышленности и экспорта — это «вопрос номер один». Его беспокоит снижение экспорта на 2,5%. Президент призвал правительство активнее налаживать производство и продажи.
Турчин пояснил, что с учётом услуг общий рост экспорта превышает 100%. Однако Лукашенко подчеркнул важность товарного экспорта для предприятий и заработной платы.
«Это же не дело, в мире народ голодает, а мы не всё можем продать», — отметил президент.Особое внимание Лукашенко уделил поставкам продовольствия в Китай, указав на готовность страны покупать белорусскую продукцию.
Ранее Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией.