Лукашенко указал на главный «косяк» белорусского правительства

23 сентября 2025, 17:27

Лукашенко раскритиковал правительство за снижение товарного экспорта

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Лукашенко раскритиковал правительство Белоруссии за отставание в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.





На встрече с премьер-министром Александром Турчиным Лукашенко заявил, что рост промышленности и экспорта — это «вопрос номер один». Его беспокоит снижение экспорта на 2,5%. Президент призвал правительство активнее налаживать производство и продажи.



Турчин пояснил, что с учётом услуг общий рост экспорта превышает 100%. Однако Лукашенко подчеркнул важность товарного экспорта для предприятий и заработной платы.

«Это же не дело, в мире народ голодает, а мы не всё можем продать», — отметил президент.