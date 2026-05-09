Лукашенко назвал врагов Беларуси

09 мая 2026, 21:23

Лукашенко: Беларуси угрожают потомки эсэсовцев и «лесные братья»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что угрозу его государству несут не народы, а реваншисты — потомки эсэсовцев и бывшие участники движений типа «лесных братьев». Об этом сообщает ТАСС.





Лукашенко отметил: фашизм в настоящее время меняет внешние формы, но остаётся прежней по сути угрозой. Он подчеркнул, что идеи о превосходстве одних над другими продолжают наносить миру новые раны.

«Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьёмся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле», — сказал он после церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.