Затянувшийся конфликт в Иране приведет к дефициту авиатоплива в Европе: чем это грозит туристам?

09 мая 2026, 05:48

ЕК: затянувшийся конфликт в Иране приведет к дефициту авиатоплива в Европе

Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность возможным дефицитом авиационного топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в официальном документе на сайте организации.





На сегодняшний момент в отрасли рассматривают возможность перехода на использование топлива марки Jet A вместо стандартного для Европы Jet A-1. Кроме того, власти изучают возможность временного смягчения требований для авиакомпаний, включая отмену обязательного заправки не менее 90% топлива в аэропортах стран Европейского союза.



«Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, могут возникнуть перебои в поставках, особенно авиационного топлива. Путешественники могут столкнуться с перебоями, включая задержки, отмены рейсов, увеличение времени в пути и повышение цен», — говорится в заявлении ЕК.