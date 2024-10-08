Лукашенко назвал «вяканием» призывы к вторжению в Белоруссию

Фото: Сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Лукашенко объяснил, что такие громкие заявления поступают от людей, которые не принимают абсолютно никаких решений, поэтому это «обычное вякание». Никто из более серьёзных политиков, даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского, не думает о том, чтобы ввести свои войска в Белоруссию.
Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.
Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.
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Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.
Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.
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Анастасия Чинкова