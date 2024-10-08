Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова

Фото: сайт Кремля
Перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров. Об этом проинформировал Telegram-канал «Пул первого», который приближен к пресс-службе главы белорусского государства.
«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА.
Напомним, что 7 октября, в день своего рождения, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что 8 октября состоится Совет глав государств СНГ.
Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
Помощник президента Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок
Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС
Дарья Осипова