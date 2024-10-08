В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела о захвате власти

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В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме и захвате власти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители действующего в стране радикального сообщества анонсировали очередную инициативу, получившую название «Платформа 2025». Её преступный замыслен подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий во время электоральной кампании в Белоруссии.
Сотрудникам Следственного комитета удалось оперативно зафиксировать деятельность ещё 22 лиц, помимо уже известных, и возбудить уголовные дела. Все они присоединились к деятельности бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её сторонников по захвату государственной власти в стране неконституционным путём.
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