Лукашенко разрешил силовикам применять оружие против несанкционированных БПЛА

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. В документе указано, что право на использование силы распространяется против всех беспилотных средств, управляемых дистанционно.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении.Отмечается, что применять оружие наряду с военными и сотрудниками МВД разрешается прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судэкспертам, госконтролю, охотинспекторам, работникам по чрезвычайным ситуациям и таможенникам.
Ранее в сети появилось видео, как российский дипломат поприветствовал Александра Лукашенко словами «Ваше превосходительство». На записи также слышно, что Лукашенко оказался весьма удивлен такому обращению в свой адрес.
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