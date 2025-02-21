Лукашенко: Нельзя допустить сталкивания американцами интересов России и КНР

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Соединённые Штаты могут попытаться столкнуть между собой Россию и Китай, чтобы на фоне этих «разборок» укрепить собственные пошатнувшиеся позиции в мире. Этого ни в коем случае нельзя допустить.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также призвал не обольщаться казалось бы успешными переговорами России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Лукашенко также коснулся вопроса возвращения американских и европейских компаний на российский рынок, если США и Россия «договорятся». Он отметил, что в этом случае белорусским компаниям будет сложнее экономически с ними конкурировать, однако «продовольствие нужно всем и всегда».
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«Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это, потому что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», — передаёт слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко также коснулся вопроса возвращения американских и европейских компаний на российский рынок, если США и Россия «договорятся». Он отметил, что в этом случае белорусским компаниям будет сложнее экономически с ними конкурировать, однако «продовольствие нужно всем и всегда».
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Александр Бойцов