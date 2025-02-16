США и Белоруссия запланировали «грандиозную сделку» по санкциям и заключенным

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит недавно провел встречи с Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем для обсуждения условий сделки.
По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений для белорусских банков и экспорта калийных удобрений — ключевой статьи доходов Минска. Взамен Белоруссия должна освободить граждан США, задержанных на своей территории.
Госдепартамент отказался комментировать информацию газеты The New York Times.
Ранее сообщалось, что стала известна точные дата и место проведения саммита БРИКС.
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По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений для белорусских банков и экспорта калийных удобрений — ключевой статьи доходов Минска. Взамен Белоруссия должна освободить граждан США, задержанных на своей территории.
Госдепартамент отказался комментировать информацию газеты The New York Times.
Ранее сообщалось, что стала известна точные дата и место проведения саммита БРИКС.
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Мария Моисеева