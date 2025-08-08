Лукашенко о возможной реакции Путина на ультиматум Трампа: «Может и послать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал 50-дневный ультиматум Дональда Трампа по санкциям против России. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Times.
«Пока Путин его не посылает, но может послать», – высказался Лукашенко в ответ на жёсткие требования главы Белого дома.Лукашенко подчеркнул, что Трамп должен осознавать возможные последствия своего ультиматума.
Кроме того, белорусский лидер предложил формат переговоров и перемирия между Россией и Украиной, добавив при этом критику в адрес нынешних действий Трампа по урегулированию конфликта. Лукашенко подчеркнул, что ультимативный стиль общения американского президента может привести к нежелательной реакции со стороны собеседников.