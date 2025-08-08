Лукашенко о возможной реакции Путина на ультиматум Трампа: «Может и послать»

08 августа 2025, 21:03

Лукашенко: Трамп должен осознавать, что Путин может его послать

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал 50-дневный ультиматум Дональда Трампа по санкциям против России. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Times.







«Пока Путин его не посылает, но может послать», – высказался Лукашенко в ответ на жёсткие требования главы Белого дома.