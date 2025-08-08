Лукашенко усомнился в мужественности Зеленского: «Ему есть куда бежать»

08 августа 2025, 18:21

Лукашенко: Зеленский не мужественный герой, потому что ему есть куда бежать

Владимир Зеленский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского, в отличие от обычных жителей Украины, есть куда бежать из страны. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Times.