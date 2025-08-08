Лукашенко усомнился в мужественности Зеленского: «Ему есть куда бежать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского, в отличие от обычных жителей Украины, есть куда бежать из страны. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Times.
Лукашенко также отметил, что в настоящее время ситуация на Украине остаётся нестабильной и может повернуться в любую сторону.
Белорусский лидер заявил, что прекрасно видит поведение Зеленского, и не считает его мужественным героем, поскольку ему есть куда убежать. При этом Лукашенко задался вопросом, куда убегут украинцы, если мобилизуются Россия и Белоруссия.
По словам Лукашенко, в случае развития событий по одному из сценариев Запад рискует потерять всю Украину – граница России может пройти по реке Днепр, а оставшаяся территория достанется Венгрии и Польше.
