Лукашенко заявил, что Путин никогда не прикажет «молотить по мирным жителям»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин никогда не отдаст приказ наносить удары по мирным гражданам. По словам Лукашенко, Путин «не станет приказывать молотить по мирным жителям».
Белорусский лидер также рассказал, что перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года дал российскому президенту обещание не допустить удара Запада в спину России.
Кроме того, Лукашенко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского остановить военные действия, чтобы Киев сохранил статус столицы, а сама Украина осталась на карте мира.
