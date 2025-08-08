Лукашенко заявил, что Путин никогда не прикажет «молотить по мирным жителям»

08 августа 2025, 15:57

Лукашенко заявил, что не позволит Западу ударить в спину России

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин никогда не отдаст приказ наносить удары по мирным гражданам. По словам Лукашенко, Путин «не станет приказывать молотить по мирным жителям».