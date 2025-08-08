Лукашенко высказался о выдвижении на новый президентский срок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен баллотироваться на очередной президентский срок. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Times.
Отвечая на вопросы о возможном преемнике, Лукашенко категорически отверг предположения о передаче власти своему младшему сыну Николаю, подчеркнув, что такой вариант исключён. Своего наследника Лукашенко не видит в большой политике.
Также 70-летний Лукашенко сравнил себя с 79-летним президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что так же как американский лидер не пьёт, не курит и старается вести активный образ жизни для поддержания хорошего состояния здоровья.
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Следующие президентские выборы в стране запланированы на 2030 год.
Читайте также: