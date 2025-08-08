Лукашенко высказался о выдвижении на новый президентский срок

08 августа 2025, 17:04

Лукашенко заявил, что уже не планирует баллотироваться в президенты

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен баллотироваться на очередной президентский срок. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Times.