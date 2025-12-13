В Госдуме заявили, что Трамп разводит «пламя большой войны»

13 декабря 2025, 12:22

Депутат Журавлёв: Трамп, говоря о миротворчестве, продолжает вооружать Украину

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал заявления Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой из-за ситуации вокруг Украины.





В беседе с «Газетой.Ru» Журавлёв заявил, что американский президент называет конфликт «войной Байдена». Он отметил, что именно при Трампе США впервые начали поставлять оружие Украине, что усилило поддержку Киева Западом.

«Теперь Трампу нравится изображать из себя миротворца. Но, опять же, США по-прежнему, хоть и в гораздо меньших объемах, переправляет на Украину свою военную технику, и наверняка её наведение не обходится без американских специалистов. Получается, одной рукой президент Соединённых Штатов разводит пламя большой войны, а другой пытается его затушить — не уверен, что такую деятельность можно назвать миротворческой», — сказал депутат.