Лукашенко отправился в РФ для встречи с Путиным

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в РФ, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«[Лукашенко] направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно», — сказано в публикации.
Также уточняется, что большая часть визита будет закрыта, однако у переговоров будет открытый формат.
Руководители государств обсудят развитие отношений России и Белорусии, а именно, вопросы региональной безопасности, международную повестку, а также продвижение проектов союзных стран.
Ранее Лукашенко заявлял о планах поговорить с Путиным о дальнейших действиях по Украине.
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Никита Кротов