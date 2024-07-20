«Привлечь сидельцев»: Лукашенко предложил заключенным присоединиться к уборке после урагана

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных способах ликвидации последствий урагана в стране. Его слова приводит портал «Пул Первого».
Глава государства предложил привлекать к работам тех, кто в настоящее время отбывает наказание в колониях. В том числе, он призвал задействовать политзаключенных.
Ураган обрушился на Белоруссию в середине июля. Порывы ветра срывали крыши, валили деревья разрушали конструкции.
Читайте также:
«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране
Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — заявил глава республики.
Ураган обрушился на Белоруссию в середине июля. Порывы ветра срывали крыши, валили деревья разрушали конструкции.
Читайте также:
«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране
Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной
Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
Анастасия Хохлова