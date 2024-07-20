Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Привлечь сидельцев»: Лукашенко предложил заключенным присоединиться к уборке после урагана

«Привлечь сидельцев»: Лукашенко предложил заключенным присоединиться к уборке после урагана

20 июля 2024, 08:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможных способах ликвидации последствий урагана в стране. Его слова приводит портал «Пул Первого».
Глава государства предложил привлекать к работам тех, кто в настоящее время отбывает наказание в колониях. В том числе, он призвал задействовать политзаключенных.

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — заявил глава республики.



Ураган обрушился на Белоруссию в середине июля. Порывы ветра срывали крыши, валили деревья разрушали конструкции.

Читайте также:

«Отвратительная работа»: Лукашенко подверг критике реакцию на последствия бури в стране

Лукашенко рассказал о действиях военных на границе с Украиной

Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но готовы жёстко ответить на провокации
#работа
#деревья
#наказание
#лукашенко
#белоруссия
В ФРГ испугались возможного ответа Москвы на удары ВСУ по объектам СПРН
20 июля 2024, 08:47

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») выразила обеспокоенность в связи с возможным ответом Москвы на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Соответствующий парламентский запрос она направила правительству Германии, передаёт «Лента.ру». В документе спрашивается, какие выводы делает немецкое правительство из неоднократных ударов, которые Украина наносит по российским системам дальнего обнаружения баллистических (ядерных) ракет.

Во второй части обращения Татти приводит возможные последствия этих ударов. Парламентарий ссылается на мнение австрийского полковника Маркуса Райснера, который считает, что такие атаки приведут к «опасной эскалации». По словам военачальника, такие удары могут спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.

Ответила на запрос депутата статс-секретарь министерства обороны ФРГ Симтье Меллер. Она сообщила, что Киев осуществляет свои действия в рамках права необходимой самообороны, закреплённого статьёй 51 Устава ООН. Возможные последствия ударов представитель Минобороны не прокомментировала.

Читайте также:

Священник Пётр Репин объяснил, почему НАТО не придёт на помощь ВСУ

‎Украина находится в тяжелом положении: В Германии забили тревогу из-за тактики Путина

Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине
#права
#правительство
#украина
#обращения
#фрг
#оон
#минобороны
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп сообщил об «очень хорошем» телефонном разговоре с Зеленским
20 июля 2024, 08:17

Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей».
Этот звонок стал первым их разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. В своей социальной сети экс-президент написал, что Зеленский поздравил его с очень успешной Национальной республиканской конвенцией, а также с тем, что он стал кандидатом на пост президента США.

Кроме того, Трамп пообещал подписчикам, что, став президентом, он принесёт «мир во всём мире» и положит конец войне на Украине, которая привела уже к такому огромному количеству жертв. Бывший и, возможно, будущий президент США также заверил, что он сумеет способствовать тому, что противоборствующие стороны смогут договориться и достичь соглашения, которое положит конец военным действиям.

Читайте также:

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Американца арестовали после угроз убийства Трампа

Речь Трампа на съезде Республиканской партии стала самой длинной в истории США
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обнародованы секретные документы о покушении офицеров рейха на Гитлера
20 июля 2024, 07:28

Фото: istockphoto/TkKurikawa

ФСБ России рассекретила архивные документы, касающиеся покушения группы немецких офицеров на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, происшедшее ровно 80 лет назад, 20 июля 1944 года.
Это покушение, осуществлённое в ставке фюрера «Вольфшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии, стало результатом заговора группы высокопоставленных немецких чиновников и военачальников и известно как «Операция "Валькирия"», еапоминает РИА Новости. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военного командования, что привело к краху на фронте.

Среди рассекреченных и переданных огласке документов фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они давали органам госбезопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны.

Операция «Валькирия» не увенчалась успехом. Взрыв бомбы в «Вольфшанце» не убил Гитлера — тот получил лишь лёгкую контузию. Большинство участников заговора были казнены, а их родственники репрессированы. Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер в результате контузии получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук» и только усиливался по мере приближения конца нацистской Германии. По словам Гамоты, покушение было вызвано недовольством военной верхушки тяжёлой ситуацией, в которую попала Германия по вине Гитлера.

Читайте также:

«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх

ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах

Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер
#операция
#взрыв
#ссср
#германия
#новости
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о просьбе демократов ускорить уход Байдена
20 июля 2024, 06:11

Фото: сайт Белого дома

Помощники руководства Демократической партии в Палате представителей призвали членов партии, которые просят Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, поскорее выступить с заявлением, передает издание Politico, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
Демократическое руководство Палаты представителей не обращается к членам партии с прямым призывом выступить против выдвижения Байдена. Оно лишь дает рекомендации относительно сроков обращения.

По данным издания, 35 действующих демократов призвали Байдена отказаться от участия в кампании. Число тех, кто делает подобные заявления как в Палате представителей, так и в Сенате, продолжает расти.

Согласно статье, помощники Байдена недовольны действиями руководства демократов, направленными на исключение его из предвыборной гонки. Однако некоторые приближенные лица в частном порядке заявили, что лучшим выходом для партии может стать уход Байдена.

Ранее сообщалось, что руководство Национального комитета Демократической партии США намерено выдвинуть Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, несмотря на многочисленные призывы снять свою кандидатуру.

Читайте также:

Американца арестовали после угроз убийства Трампа

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Демократы объявили кандидата в президенты
#партия
#выборы
#президент
#сша
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американца арестовали после угроз убийства Трампа
Полиция Флориды задержала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа
20 июля 2024, 05:50

Фото: iStock/Thomasaf

Полиция Флориды арестовала американца за то, что он угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты страны Джей Ди Вэнса, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранителей.
«В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – говорится в заявлении ведомства.

Несколько жителей пожаловались на подозрительное поведение Вайсмана. Подозреваемый был задержан в рамках совместного расследования полиции, Секретной службы и прокуратуры.

Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.

Читайте также:

В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО

«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций
#дональд трамп
#убийство
#сша
#полиция
#задержание
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусов принял важные решения: как прошла встреча главы Минобороны РФ и военкоров
20 июля 2024, 05:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в пятницу, 19 июля, провел новую встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. О деталях обсуждения читайте в материале «Радио 1».

Разговор был «максимально открытым и откровенным»


По словам военкора Александра Коца, с главой оборонного ведомства «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».

«Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны», – написал военный корреспондент в своем Telegram-канале.

Белоусов снова встретился с военкорами
Белоусов снова встретился с военкорами

Список поручений Белоусова дополнится


По словам Коца, в результате предыдущей встречи, состоявшейся 10 июня, был составлен список из 21 пункта. Дополнения в этот список будут внесены после новой встречи, некоторые решения уже озвучены.

Так, создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал на Донбассе с 2014 по 2022 год. Бойцы смогут проходить военно-врачебную комиссию в гражданском госпитале на базе отдыха, если в регионе нет военного госпиталя. Одиннадцать региональных администраций, а также Росгвардия, уже откликнулись на просьбу Минобороны, выделив коечный фонд.

https://radio1.ru/news/politika/belousov-snova-vstretilsya-s-veonkorami/">
Белоусов снова встретился с военкорами
Белоусов снова встретился с военкорами

Военкор также добавил, что будет создан проект по протезированию, в котором большую нагрузку на себя взяли московские власти.

На военных аэродромах будут построены укрытия


Один из вопросов Коца к министру на первой встрече касался отсутствия убежищ для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российские военные самолеты на взлетно-посадочной полосе с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой.

На пятничном совещании Белоусов сообщил Коцу, что по аэродромам уже составлен график работ и укрытия обязательно будут построены.

Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности
Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности

Также в сентябре в Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. В то же время Министерство обороны закупит для испытаний 1000 единиц специальных антидроновых патронов, по результатам испытаний их начнут поставлять в войска.

Также Минобороны на базе Народного фронта будет сотрудничать с народными конструкторскими бюро, которое изготовят необходимую технику для передовой. Перспективным производителям будет предоставлена полная инфраструктура, а также финансовая поддержка.

«Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – подчеркнул Коц.

10 июня состоялась встреча с корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Корреспонденты сообщили, что встреча с министром была сердечной и конструктивной. Коц сообщил, что в ходе встречи министр Белоусов дал поручения и что подобные мероприятия станут регулярными.

Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.

Читайте также:

Русофобка, националистка, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион

«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000

Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова
#министр
#минобороны рф
#военкор
#аэродром
#самолёты
#всу
#украина
#россия
#андрей белоусов
#инвалиды
#донбасс
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусов снова встретился с военкорами Военкор также добавил, что будет создан проект по протезированию, в котором большую нагрузку на себя взяли московские власти.На военных аэродромах будут построены укрытияОдин из вопросов Коца к министру на первой встрече касался отсутствия убежищ для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российские военные самолеты на взлетно-посадочной полосе с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой.На пятничном совещании Белоусов сообщил Коцу, что по аэродромам уже составлен график работ и укрытия обязательно будут построены. Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности Также в сентябре в Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. В то же время Министерство обороны закупит для испытаний 1000 единиц специальных антидроновых патронов, по результатам испытаний их начнут поставлять в войска.Также Минобороны на базе Народного фронта будет сотрудничать с народными конструкторскими бюро, которое изготовят необходимую технику для передовой. Перспективным производителям будет предоставлена полная инфраструктура, а также финансовая поддержка.«Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – подчеркнул Коц.10 июня состоялась встреча с корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Корреспонденты сообщили, что встреча с министром была сердечной и конструктивной. Коц сообщил, что в ходе встречи министр Белоусов дал поручения и что подобные мероприятия станут регулярными.Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.Читайте также:Русофобка, националистка, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова"/>
В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО
Кулеба: ВСУ будет на втором месте по боеспособности в НАТО
20 июля 2024, 04:40

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут второй по боеспособности силой в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием военного блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, страны-члены НАТО извлекли уроки из опыта украинской армии. Также он добавил, что действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон отказался поддерживать Украину, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. По словам Блинкена, каждая администрация способна принимать собственные политические решения.

Читайте также:

ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов Харьковского направления

В Польше назвали главную угрозу для западных истребителей F-16 на Украине

Кулеба: Украина не готова ждать вступления в НАТО ещё 75 лет
#дмитрий кулеба
#мид
#министр
#украина
#киев
#нато
#дональд трамп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Русофоб, националист, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион
20 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Что известно об убийстве одной из самых ярых русофобов Украины, читайте в материале «Радио ​1».

Смерть подтвердили высокопоставленные лица Украины


О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. В скором времени информацию подтвердили директор Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

«К большому сожалению, несмотря Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», – заявил Козицкий.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице

Фарион госпитализировали в критическом состоянии


По словам местной журналистки Марты Олиярник, бывшему депутату выстрелили в висок. Преступник был в перчатках, а пистолет без глушителя. Согласно данным Верховной Рады Алексея Гончаренко*, нападавший поджидал женщину возле ее дома.

Фарион, которая была госпитализирована, находилась в критическом состоянии «на грани жизни и смерти».

По словам заведующей отделением анестезиологии Первого Львовского медицинского объединения Натальи Матолинец, Фарион была проведена первичная хирургическая обработка головы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы.

Дело о нападении на депутата переквалифицировали


Изначально нападение на парламентария было квалифицировано как попытка умышленного убийства. Однако Национальная полиция Украины переквалифицировала инцидент на статью об умышленном убийстве.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры для установления и задержания нападавшего.

Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

Реагируя на покушение на Фарион, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о поиске совершившего покушение.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», – заявил президент Украины.

Фарион высказывалась против русского языка на Украине


Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады с 2012 по 2014 год и являлась членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно высказывалась против использования русского языка на Украине.

В 2023 году она опубликовал электронное письмо от студента из Крыма, который поддержал ее заявление о том, что русскоязычные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не являются украинцами. При этом профессор не стала скрывать личные данные отправителя письма.

В ответ СБУ возбудила против нее уголовное дело, после чего она была уволена со своей должности в местном университете «Львовский политехник». Однако суд ее оправдал, она была восстановлена в должности преподавателя.

Читайте также:

Стали известны основные версии убийства Фарион

«Провокация и вызов демократии»: Кличко высказался об убийстве Фарион

Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#верховная рада
#депутат
#владимир зеленский
#врач
#президент
#покушение
#выстрел
#сбу
#мвд
#крым
#всу
#русский язык
#львов
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии
Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии из-за махинаций с хаджем
20 июля 2024, 02:35

Фото: iStock/Yingko

Двое россиян отправлены в тюрьму в Саудовской Аравии по обвинению в махинациях с хаджем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской Хадж-миссии Хизбулу Асуева.
По его словам, один из россиян был задержан между Джиддой и Меккой и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Второй находится под стражей, и его судьба на данный момент неизвестна. Оба мужчины, как утверждается, незаконно организовывали хадж, носили поддельные бейджи и совершали другие нарушения закона.

Асуев добавил, что для участия в хадже требуется специальная виза. В то же время многие люди пытались участвовать в хадже только по туристическим документам.

«Было более 500 тысяч нелегальных паломников на территории Саудовской Аравии, 500-700 тысяч человек. В том числе из России было тоже три-четыре тысячи нелегалов, точно никто не может сказать», – сообщил Асуев.

В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысячи человек погибли от жары и давления. Более половины из них были незарегистрированными паломниками.

Читайте также:

«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя

«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки

Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма
#тюрьма
#саудовская аравия
#россияне
#мусульмане
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф