Президент Белоруссии попросил не обращаться к нему «Господин»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил хозяйство «Восход» под Минском, чтобы проконтролировать ход уборочной кампании. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Вместе с аграриями глава государства осмотрел поле, на котором выращивали рапс. Во время беседы один из работников, обращаясь к президенту, назвал его «господин». Александр Лукашенко попросил так не обращаться к нему.
20 июля президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства.
Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года. Он одержал победу во втором туре. В 2004 году в стране прошёл референдум, по итогам которого в Конституции было отменено ограничение на правление президента в два срока.
На последних выборах в 2020 году, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.
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«Ну ты меня господином не называй, а то у меня из-за этого господина ничего нет! — сказал Александр Лукашенко.
20 июля президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства.
Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года. Он одержал победу во втором туре. В 2004 году в стране прошёл референдум, по итогам которого в Конституции было отменено ограничение на правление президента в два срока.
На последних выборах в 2020 году, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.
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Мира Полтева