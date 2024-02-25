Лукашенко оценил идею объединения России и Белоруссии в одно государство

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение России и Республики Беларусь не поддержат в обоих государствах. Об этом сообщает «БелТА».
Говоря об объединении стран, Лукашенко отметил, что такой шаг не приведёт к положительным последствиям. При этом Россия и Белоруссия могут создать некое надгосударственное объединение, которое позволит объединить силы обеих стран и вместе стать ещё сильнее.
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