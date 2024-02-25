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Лукашенко оценил идею объединения России и Белоруссии в одно государство

Лукашенко: объединение РФ и РБ в одну страну не поддержат в обеих странах
25 февраля 2024, 13:54
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение России и Республики Беларусь не поддержат в обоих государствах. Об этом сообщает «БелТА».

Глава государства выступил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. В своей речи он подчеркнул, что проблемы, которые стоят перед Россией и Белоруссией, необходимо решать эволюционным путём.

Говоря об объединении стран, Лукашенко отметил, что такой шаг не приведёт к положительным последствиям. При этом Россия и Белоруссия могут создать некое надгосударственное объединение, которое позволит объединить силы обеих стран и вместе стать ещё сильнее.

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#александр лукашенко
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«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ
Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении
25 февраля 2024, 14:06

Фото: Сайт Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что армения замораживает своё членство в ОДКБ, поскольку Договор о коллективной безопасности в отношении страны не был выполнен. Однако в секретариате организации заявили, что не получали официальных заявлений от Еревана. В настоящее время Россия продолжает воспринимать Армению, как участницу ОДКБ, но ждёт объяснения от властей.

Лукашенко заявил, что также не получал официальных заявлений от Армении или ОДКБ о выходе страны из организации. При этом отметил, что, если страна хочет выйти, но ОДКБ без неё не рухнет.

Вместе с тем Лукашенко предполагает, что Пашинян сделал поспешное и эмоционально заявление. Он призвал его подумать над этим решением, поскольку выйти из ОДКБ довольно легко, а вот вернуться обратно – уже сложнее.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#армения
#россия
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Лукашенко заявил, что оппозиция собирается захватить часть Белоруссии
25 февраля 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Белорусская оппозиция собирается захватить часть государства и ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, речь идёт о захвате Кобринского района и города Малорита.

Причём Лукашенко уточнил, что город находится вблизи государственной границы, а вот Кобринский район достаточно отдалён от неё.

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Граждане избирают 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Избиратели могут прийти на пункты или проголосовать дома, если на то имеются уважительные причины.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#политика
#нато
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Рогов назвал желание Украины переименовать Одессу «политикой оккупантов»
25 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Недавнее предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание города Одессы на украинский вариант с одной буквой «с» вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе, пишет РИА Новости.
Одни увидели в этом стремление Украины установить свою власть на южнорусских землях, другие расценили это как попытку фальсифицировать историю.

Владимир Рогов, глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» заявил, что инициатива Кулебы является свидетельством того, что Одесская область — это южнорусские земли, оккупированные Украиной. По его словам, Одесса была названа в честь древнегреческой колонии Одессос по предложению российской Академии наук 230 лет назад. Он также отметил, что стремление Киева изменить язык, праздники, памятники, названия городов и улиц на территории, которую он считает своей, является политикой оккупантов.

Предложение Кулебы вызвало критику не только со стороны России, но и со стороны некоторых украинских политиков и общественных деятелей. Они считают, что изменение написания названия города является попыткой стереть его историческое наследие и создать новую, искаженную версию истории.

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#одесса
#владимир рогов
#украина
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Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
25 февраля 2024, 12:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Исход украинского конфликта может решиться в ближайшие месяцы. Такое заявление в интервью изданию El Pais сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что Брюссель должен как можно активнее поддерживать Украину, чтобы она «сопротивлялась», а значит – «побеждала». В связи с этим он призвал европейских лидеров произвести крупные поставки вооружения Киеву.

Вместе с тем, Боррель отметил важность повышения обороноспособности Евросоюза, чтобы быть готовому к любому развитию событий. По его словам, в Европе царит страх и неуверенность из-за того, что это один из самых старых континентов в молодом мире.

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#финансирование
#евросоюз
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Путин поручил подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024
25 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/BalkansCat

Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету РФ сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин.
В воскресенье, 25 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проводится пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», а также итоговая коллегия Минспорта РФ «Об итогах работы министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».

В рамках этого мероприятия Левитин рассказал о поручении главы государства. Согласно им, необходимо определиться по каждой федерации и обозначить, на каких условиях будет осуществляться участие в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК в декабре 2023 года объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпиаду только в нейтральном статусе, без гимна, флага и прочих национальных символов. При этом спортсмены, связанные с силовыми структурами и поддерживающие СВО, не допускаются.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июня по 11 августа 2024 года.

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#владимир путин
#поручение
#спорт
#олимпиада
#минспорта
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Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
25 февраля 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

Президент во время общения с журналистами на Едином дне голосования 25 февраля заявил о том, что намерен участвовать в выборах 2025 года.
«Передайте им, что пойду! Люди начинают понимать, Президент в Беларуси — это очень тяжелая работа. И не каждый на это решится» — сказал глава государства, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко отметил, нигде в мире таких открытых честных выборов, как в Беларуси, нет. Президент сказал, что «чем сильнее Запад будет напрягать беларусов», тем вероятнее он пойдет на выборы.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что выборы в белорусском государстве – это всегда праздник, поскольку власть проводит искреннюю и честную политику

«Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать всё!», — подытожил действующий президент.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Выборы президента планируют провести не позднее 20 июля 2025 года.

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#выборы
#президент
#власть
#александр лукашенко
#белоруссия
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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии
Азербайджан сообщил об обстреле Арменией територий Нахичевани
25 февраля 2024, 11:18

Фото: iStock/ffikretow

Минобороны Азербайджана сообщило о новом инциденте обстрела позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению минобороны, в 21:40 по местному времени с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района Армении, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в сторону населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Данный инцидент стал продолжением серии обстрелов, происходящих на границе Азербайджана и Армении в последние недели.

12 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении. А 13 февраля утром пограничники сообщили о проведении в ответ «операции возмездия», в результате которой, по заявлению Азербайджана, был уничтожен армянский боевой пост. Однако армянская сторона опровергла данную информацию и сообщила о гибели четырех армянских военных в результате действий азербайджанских сил.

Данные инциденты происходят на фоне продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Арменией после Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве России, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и провокациях на границе.

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#соглашения
#инцидент
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#минобороны
#обстрел
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Во Франции согласились со словами Путина о санкциях
Французский политолог Пила: санкции против России не работают должным образом
25 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/AlexLMX

Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций. Об этом заявил французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.
Он также напомнил, как министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что новыми санкционными ограничениями удастся сокрушить российскую экономику. Однако в данный момент видно, что она лишь растёт.

Пила отметил, что санкции – это «несбыточная мечта».

Ранее газета Washington Post писала, что новые санкции США против России не окажут никакого влияния её экономику. Издание напомнило, что два года назад американский президент Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако этого не произошло, а экономика России, наоборот, развивается стремительнее, чем в США, Германии, Франции и Великобритании

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#санкции
#франция
#россия
#владимир путин
#экономика
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В США раскрыли, кто определяет продолжительность СВО
Wyso: только Путин определяет срок завершения СВО
25 февраля 2024, 10:43

Фото: iStock/Diy13

Срок завершения спецоперации на Украине определит только президент России Владимир Путин. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.
Журналисты подчеркнули, что, без сомнений, решение о продолжительности СВО на Украине остаётся за российским лидером.

В ходе напряжённой недели Путин проявлял уверенность в том, что Россия стабильна в военной и экономической отраслях, заявили журналисты. По их мнению, российская сторона преодолеет давление со стороны западных стран, а также их поддержку Киева, и продолжит развивать российской экономики, несмотря на санкционные ограничения.

А Украина, в свою очередь, продолжает сталкиваться со значительными трудностями на фронте.

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#россия
#владимир путин
#украина
#спецоперация
#политика
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