Лукашенко заявил, что оппозиция собирается захватить часть Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Белорусская оппозиция собирается захватить часть государства и ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, речь идёт о захвате Кобринского района и города Малорита.
Причём Лукашенко уточнил, что город находится вблизи государственной границы, а вот Кобринский район достаточно отдалён от неё.
В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Граждане избирают 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Избиратели могут прийти на пункты или проголосовать дома, если на то имеются уважительные причины.
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Причём Лукашенко уточнил, что город находится вблизи государственной границы, а вот Кобринский район достаточно отдалён от неё.
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Анастасия Чинкова