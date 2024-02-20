Политолог Марков раскрыл вероятность войны в Белоруссии

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Вероятность военного конфликта на территории Белоруссии достаточно высока. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил политолог Сергей Марков.
Однако эти события не будут связаны с Украиной, поскольку она уже не существует как государство, являясь исключительно оккупированной территорией, подчеркнул эксперт.
Общий конфликт Запада и России станет причиной возможного конфликта. Запад намерен уничтожить Россию, поэтому была оккупирована Украина, которая интересует западных политиков только как часть РФ. Таким же образом Запад собирается оккупировать Белоруссию. В частности, речь идёт о Польше, которая хочет концентрировать там свои войска.
Для предотвращения конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко активно заявляет о имеющейся угрозе и милитаризует страну. Марков напомнил, что представители российской ЧВК «Вагнер» готовили белорусских военных.
Также собеседник «Радио 1» добавил, что власти Польши намерены захватить все территории Белоруссии и установить на них марионеточный режим, как это было сделано США на Украине. При этом белорусские территории планируется не присоединять к Польше, а включить их в конфедерацию. Попытки реализовать этот план уже предпринимались в 2020 году, когда в Белоруссии произошёл мятеж. Однако тогда Лукашенко удалось его остановить.
Россия также находится под угрозой, поскольку в случае нападения Польши на Белоруссию, Москве придётся поддержать Минск и ввести свои войска.
В заключение Марков добавил, что вероятность начала конфликта была бы намного существеннее, если бы Россия и Белоруссия не готовились к нему.
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Общий конфликт Запада и России станет причиной возможного конфликта. Запад намерен уничтожить Россию, поэтому была оккупирована Украина, которая интересует западных политиков только как часть РФ. Таким же образом Запад собирается оккупировать Белоруссию. В частности, речь идёт о Польше, которая хочет концентрировать там свои войска.
«Россия разместила ядерное оружие на территории Белоруссии, тем самым продемонстрировав, что в случае агрессии со стороны Польши может быть нанесён удар. Это, конечно, серьёзно сдерживает планы Польши использовать вооружённую силу для захвата Белоруссии», – подчеркнул политолог.
Также собеседник «Радио 1» добавил, что власти Польши намерены захватить все территории Белоруссии и установить на них марионеточный режим, как это было сделано США на Украине. При этом белорусские территории планируется не присоединять к Польше, а включить их в конфедерацию. Попытки реализовать этот план уже предпринимались в 2020 году, когда в Белоруссии произошёл мятеж. Однако тогда Лукашенко удалось его остановить.
Россия также находится под угрозой, поскольку в случае нападения Польши на Белоруссию, Москве придётся поддержать Минск и ввести свои войска.
В заключение Марков добавил, что вероятность начала конфликта была бы намного существеннее, если бы Россия и Белоруссия не готовились к нему.
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Анастасия Чинкова