Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году

Фото: сайт Кремля
Президент во время общения с журналистами на Едином дне голосования 25 февраля заявил о том, что намерен участвовать в выборах 2025 года.
«Передайте им, что пойду! Люди начинают понимать, Президент в Беларуси — это очень тяжелая работа. И не каждый на это решится» — сказал глава государства, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба белорусского президента.Лукашенко отметил, нигде в мире таких открытых честных выборов, как в Беларуси, нет. Президент сказал, что «чем сильнее Запад будет напрягать беларусов», тем вероятнее он пойдет на выборы.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что выборы в белорусском государстве – это всегда праздник, поскольку власть проводит искреннюю и честную политику
«Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать всё!», — подытожил действующий президент.Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Выборы президента планируют провести не позднее 20 июля 2025 года.
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