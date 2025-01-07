Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она, возможно, не выдержит как государство. Об этом сообщает агентство «Белта».
По его словам, стране необходимо выстоять. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается на сегодняшний день.
Лукашенко также сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше.
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«Недавно Зеленский будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: "Не дай Бог"», — добавил президент.
Лукашенко также сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше.
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Екатерина Коршунова