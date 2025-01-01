Лукашенко предложил Словакии возобновить торговое сотрудничество

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белорусии Александр Лукашенко предложил президенту Петеру Пеллегрини и премьер-министру Словакии Роберту Фицо вернуться к торговому сотрудничеству.
Об этом он сказал в поздравительной телеграмме по случаю Дня образования Словацкой Республики. Белорусский лидер подчеркнул, что готов развивать партнерские и дружественные связи по многим направлениям. Он предложил согласовать план действий по возобновлению сотрудничества, в первую очередь, в сфере торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
Лукашенко считает, что Минск и Братислава могут продемонстрировать, что «непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация»,а Белоруссия готова нацелена на возобновление мирного сотрудничества в Европе.
Ранее глава белорусского государства заявлял, что Украина со временем будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, а достичь этого можно достичь через нормализацию отношений.
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Лукашенко считает, что Минск и Братислава могут продемонстрировать, что «непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация»,а Белоруссия готова нацелена на возобновление мирного сотрудничества в Европе.
Ранее глава белорусского государства заявлял, что Украина со временем будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, а достичь этого можно достичь через нормализацию отношений.
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Александр Бойцов