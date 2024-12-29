«Мы никого же не держим»: в Белоруссии рассказали о целях США

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
США хотят расширить дипломатический штат своего посольства в Минске, заявил в беседе с российским тележурналистом Павлом Зарубиным глава Беларуси Александр Лукашенко.
«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве», — прокомментировал он.Белорусский лидер также прокомментировал призыв со стороны США к американцам, чтобы те воздержались от визитов в республику и немедленно ее покинули.
«Мы не переживаем. У нас американцев практически нет, то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — добавил политик.Перед этим стало известно, скольких осужденных по статье об экстремизме помиловал Александр Лукашенко. Подробности предоставили в его пресс-службе.
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