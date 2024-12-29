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«Мы никого же не держим»: в Белоруссии рассказали о целях США

Лукашенко: США хотят нарастить свое дипломатическое присутствие в Белоруссии
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

США хотят расширить дипломатический штат своего посольства в Минске, заявил в беседе с российским тележурналистом Павлом Зарубиным глава Беларуси Александр Лукашенко.
«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве», — прокомментировал он.
Белорусский лидер также прокомментировал призыв со стороны США к американцам, чтобы те воздержались от визитов в республику и немедленно ее покинули.



«Мы не переживаем. У нас американцев практически нет, то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — добавил политик.
Перед этим стало известно, скольких осужденных по статье об экстремизме помиловал Александр Лукашенко. Подробности предоставили в его пресс-службе.

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#мир
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#новости
Умер личный фотограф МИД РФ Эдуард Песов, сообщила Захарова
29 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Личный фотограф российского МИДа Эдуард Песов скончался в 92 года. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел [РФ], непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру», — гласит ее сообщение в Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что культовые снимки Песова раскрывали «тайны мировой дипломатии».

Перед этим Захарова прокомментировала возможность Азербайджана ограничить пребывание граждан РФ в республике. Подробности в нашем материале.

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#мария захарова
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В США предрекли Украине неприятности после отказа от транзита российского газа
Bloomberg: Киев может потерять ГТС при отказе от транзита газа из РФ
29 декабря 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Отказ киевского режима от транзита российского голубого топлива способен вызвать атаки на газотранспортную систему Украины (ГТС). Об этом утверждают обозреватели агентства Bloomberg.
По мнению журналистов, ГТС может быть удобной мишенью для ракет, как это было с хранилищами газа. Киеву придется попытаться защитить 38 тысяч километров газопровода, чего он не в состоянии сделать, уверены авторы статьи.

Перед этим президент России Владимир Путин говорил о том, что из-за остановки транзита российского газа Украиной, неизбежно вырастет газовый ценник в Европе. Российский лидер подчеркнул, что Европа сама проводит такую политику.

Россия не раз говорила о том, что политика коллективного Запада отразится на жизни миллионов простых людей.

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Состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили
29 декабря 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили прошел процедуру инаугурации в воскресенье, 29 декабря. Политик произнес торжественную клятву, а затем прозвучал гимн страны. На произошедшее уже отреагировала бывший грузинский лидер Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли сегодня.
«Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», — сказала Зурабишвили.
Президентские выборы в Грузии состоялись 14 декабря, Михаил Кавелашвили участвовал в них от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Зурабишвили до последнего заявляла о том, что не покинет свое кресло, несмотря на голосование, которое охарактеризовала «пародией».

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Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к митингующим
29 декабря 2024, 11:15

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)

Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Грузии и вышла к собравшимся митингующим. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, она получила множество предложений со стороны стран партнеров и намерена посетить зарубежные государства. Зурабишвили также планирует поучаствовать в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими.

Накануне Зурабишвили сообщила, что покинет президентский дворец после инаугурации нового лидера страны Михаила Кавелашвили.

Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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Стало известно, где будет работать избранный президент Грузии после инаугурации
Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации будет работать в президентском дворце
29 декабря 2024, 10:31

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили обязана покинуть президентский дворец после истечения срока ее полномочий. Об этом на брифинге заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Так законодатель прокомментировал отказ Зурабишвили покидать дворец после 29 декабря текущего года. Спикер парламента обратил внимание, что здание принадлежит народу Грузии и не является «личным предметом роскоши» действующего президента страны.

По словам Папуашвили, избранный лидер Грузии Михаил Кавелашвили после официального вступления в должность начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани.

Напомним, 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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#выборы
#президент
#итоги
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#депутат
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#футболист
#грузия
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В США испугались последствий ядерного плана Пентагона
Институт управления Куинси: ядерная модернизация в США лишь провоцирует Россию
29 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/icholakov

Продолжающийся в США процесс обновления ядерной триады становится почвой для гонки вооружений с Россией и Китаем. Об этом сообщает Институт ответственного государственного управления Куинси в США в соцсети X.
В сообщении института указывается, что каждый новый американский образец ядерного оружия побуждает Москву и Пекин наращивать собственный арсенал. Данные шаги со стороны Вашингтона не способствуют безопасности страны.

В конце ноября текущего года стало известно, что США ведут активный процесс обновления ядерной триады, которая включает в себя средства доставки ядерного оружия. В мировом сообществе не раз указывали на то, что ядерная политика Штатов значительно подорвала глобальный стратегический баланс.

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Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России
Речан: Молдавия хочет обратиться в суд после остановки поставок газа «Газпромом»
29 декабря 2024, 09:03

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о возможности обращения в суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа в страну. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
Речан отметил, что власти страны тщательно проанализируют юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы Молдавии, а также добиться соответствующей компенсации.

Министр добавил, что решение российской стороны может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь значительные экономические потери.

Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.

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#молдавия
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В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба
Telegraph: отношения Турции и Германии охладились из-за кебаба
29 декабря 2024, 08:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба. Об этом информирует The Telegraph.
В материале издания говорится, что попытка Анкары добиться юридической защиты для оригинального донера «может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии». Весной этого года Турция подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе, что даст ему такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции и иным зарегистрированным продуктам.

Уточняется, что если ЕС встанет на турецкую сторону, то немецкие донеры должны будут начать готовить в соответствии со стандартами Турции или же полностью изменить название.

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#еда
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В Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом»
Премьер Молдавии Речан заявил, что не признает долг перед «Газпромом»
29 декабря 2024, 07:51

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Правительство Молдавии отказывается признавать наличие долга перед «Газпромом» за топливо после того, как российская компания приняла решение остановить поставки газа в страну с 1 января следующего года. Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан в соцсетях.
По его словам, правительство осуждает «репрессивную тактику» с российской стороны, а также «не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными по результатам международного аудита».

Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.

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Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»
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#компании
#министр
#режим
#молдавия
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