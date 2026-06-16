«Как поют, так и отпевают»: Лукашенко жестко осадил Зеленского

16 июня 2026, 12:14

Лукашенко ответил народной пословицей на угрозы Зеленского

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил народной пословицей на угрозы Владимира Зеленского. Его слова приводит агентство БелТА.





Белорусский лидер заявил, что долго молчал, но был вынужден отреагировать, когда в его адрес начали звучать угрозы. Он подчеркнул, что Зеленскому следует быть «аккуратнее и осторожнее» в высказываниях.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад... Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.