«Как поют, так и отпевают»: Лукашенко жестко осадил Зеленского
Лукашенко ответил народной пословицей на угрозы Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил народной пословицей на угрозы Владимира Зеленского. Его слова приводит агентство БелТА.
Белорусский лидер заявил, что долго молчал, но был вынужден отреагировать, когда в его адрес начали звучать угрозы. Он подчеркнул, что Зеленскому следует быть «аккуратнее и осторожнее» в высказываниях.
«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад... Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.При этом он выразил готовность извиниться за резкость, если его слова обидели лидера киевского режима. Ранее, 15 июня, Лукашенко уже призывал Зеленского не провоцировать его и других белорусов, добавив, что многие граждане республики хотят мира не меньше, чем украинцы.