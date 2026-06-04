В Госдуме объяснили, зачем свора Зеленского открыто хамит Лукашенко
Депутат Белик: Белоруссия готова дать жёсткий ответ на угрозы Киева
Белоруссия способна жёстко ответить на все угрозы и попытки давления украинской стороны. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, говоря об обострении риторики между Киевом и Минском.
Ранее советник главы киевского режима Михаил Подоляк публично посоветовал белорусскому президенту Александру Лукашенко «молчать, если он хочет дожить до пенсии». До этого лидер РБ после открытых угроз со стороны Киева сообщил, что Минск определил «очень серьёзную цель» на Украине.
«В последние месяцы наблюдается стремительная эскалация напряжённости между Украиной и Республикой Беларусь. Агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск», — отметил Белик в разговоре с Life.ru.
По его словам, такое поведение является элементом давления на белорусское руководство для запугивания с целью не допустить её вовлечения в конфликт на стороне России. Однако Минск сохраняет хладнокровие, несмотря на все угрозы, и демонстрирует готовность защищать суверенитет страны.