В Госдуме объяснили, зачем свора Зеленского открыто хамит Лукашенко

04 июня 2026, 16:25

Депутат Белик: Белоруссия готова дать жёсткий ответ на угрозы Киева

Фото: iStock/ffikretow

Белоруссия способна жёстко ответить на все угрозы и попытки давления украинской стороны. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, говоря об обострении риторики между Киевом и Минском.





Ранее советник главы киевского режима Михаил Подоляк публично посоветовал белорусскому президенту Александру Лукашенко «молчать, если он хочет дожить до пенсии». До этого лидер РБ после открытых угроз со стороны Киева сообщил, что Минск определил «очень серьёзную цель» на Украине.





«В последние месяцы наблюдается стремительная эскалация напряжённости между Украиной и Республикой Беларусь. Агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск», — отметил Белик в разговоре с Life.ru.