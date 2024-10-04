Лукашенко озвучил одно условие для начала войны

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на вертолёт главы государства поводом для начала войны. Его слова приводит местное агентство БелТА.
Отмечается, что утром 4 октября Лукашенко доложили о двух приближающихся к его вертолёту беспилотниках. На нём лидер должен был отправиться в один из районов страны. Однако из-за возникшей опасности вылет пришлось перенести на час.
Белорусский президент подчеркнул, что операторы дронов, конечно же, видели его вертолёт. Однако он не беспокоится по этому поводу, поскольку сбить вертолёт, во-первых, довольно сложно, а, во-вторых, это станет поводом для начала войны, которая сейчас Украине точно не нужна.
При этом агентство не сообщает о дальнейшей судьбе двух дронов, следящих за вертолётом Лукашенко.
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Белорусский президент подчеркнул, что операторы дронов, конечно же, видели его вертолёт. Однако он не беспокоится по этому поводу, поскольку сбить вертолёт, во-первых, довольно сложно, а, во-вторых, это станет поводом для начала войны, которая сейчас Украине точно не нужна.
При этом агентство не сообщает о дальнейшей судьбе двух дронов, следящих за вертолётом Лукашенко.
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Анастасия Чинкова