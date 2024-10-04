Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта

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Белоруссия готова оказать помощь Украине в восстановлении после конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он подчеркнул, что в случае возникновения какой-то проблемы президент Украины Владимир Зеленский сразу же летит в Вашингтон. Вместо этого можно приехать в Белоруссию и Россию, договориться и закончить этот конфликт.
Украинский лидер думает, что США помогут в восстановлении страны после конфликта. Однако этого не случится, убеждён Лукашенко, поскольку власть поменяется и не примет Зеленского. К тому же, она больше будет озабочена внутренними проблемами и забудет про Украину.
В связи с этим, украинцам нужно как можно быстрее понять, что в восстановлении помогут только «близкие им люди, прежде всего белорусы».
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Украинский лидер думает, что США помогут в восстановлении страны после конфликта. Однако этого не случится, убеждён Лукашенко, поскольку власть поменяется и не примет Зеленского. К тому же, она больше будет озабочена внутренними проблемами и забудет про Украину.
В связи с этим, украинцам нужно как можно быстрее понять, что в восстановлении помогут только «близкие им люди, прежде всего белорусы».
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Анастасия Чинкова