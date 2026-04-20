Достижения.рф

Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась с советом к больным раком женщинам

Маргарита Симоньян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала женщин с онкологией не сдаваться и доверять врачам. Эти слова журналистки прозвучали в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.



Осенью прошлого года Симоньян шокировала зрителей печальной новостью о раке с метастазами. Диагноз стал для журналистки полной неожиданностью, ведь у неё не было генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию. Врачи подтвердили, что причиной сложившейся ситуации мог стать сильный стресс.

Симоньян раскрыла подробности начала комы Тиграна Кеосаяна
Симоньян раскрыла подробности начала комы Тиграна Кеосаяна
Операция по удалению груди Симоньян длилась семь часов — телеведущей удалили обе молочные железы. Обращаясь к другим пациенткам, столкнувшимся с онкологией, главный редактор RT подчеркнула, что никогда не стоит опускать руки. Она пожелала вдохновения и сил всем женщинам, которым диагностировали болезнь.

«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше. (...) А дальше как Господь распорядится: или даст эти шансы, или нет. Это уже не в нашей власти», — объяснила Симоньян.
Ранее певица Валерия высказалась в поддержку журналистки, которая, несмотря на состояние здоровья, продолжает активно работать. Звезда считает, что Симоньян демонстрирует редкую силу характера, не позволяя обстоятельствам сломить себя даже в самые непростые периоды.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0