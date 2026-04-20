Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась с советом к больным раком женщинам

Симоньян призвала женщин с онкологией не сдаваться и прислушиваться к мнению врачей

Маргарита Симоньян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала женщин с онкологией не сдаваться и доверять врачам. Эти слова журналистки прозвучали в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.





Осенью прошлого года Симоньян шокировала зрителей печальной новостью о раке с метастазами. Диагноз стал для журналистки полной неожиданностью, ведь у неё не было генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию. Врачи подтвердили, что причиной сложившейся ситуации мог стать сильный стресс.





«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше. (...) А дальше как Господь распорядится: или даст эти шансы, или нет. Это уже не в нашей власти», — объяснила Симоньян.