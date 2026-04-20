Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась с советом к больным раком женщинам
Симоньян призвала женщин с онкологией не сдаваться и прислушиваться к мнению врачей
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала женщин с онкологией не сдаваться и доверять врачам. Эти слова журналистки прозвучали в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
Осенью прошлого года Симоньян шокировала зрителей печальной новостью о раке с метастазами. Диагноз стал для журналистки полной неожиданностью, ведь у неё не было генетической предрасположенности к онкологическому заболеванию. Врачи подтвердили, что причиной сложившейся ситуации мог стать сильный стресс.
Операция по удалению груди Симоньян длилась семь часов — телеведущей удалили обе молочные железы. Обращаясь к другим пациенткам, столкнувшимся с онкологией, главный редактор RT подчеркнула, что никогда не стоит опускать руки. Она пожелала вдохновения и сил всем женщинам, которым диагностировали болезнь.
«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше. (...) А дальше как Господь распорядится: или даст эти шансы, или нет. Это уже не в нашей власти», — объяснила Симоньян.Ранее певица Валерия высказалась в поддержку журналистки, которая, несмотря на состояние здоровья, продолжает активно работать. Звезда считает, что Симоньян демонстрирует редкую силу характера, не позволяя обстоятельствам сломить себя даже в самые непростые периоды.