«Значит, она такая же»: Маргарита Симоньян заподозрила у Пугачёвой деменцию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ высказалась об Алле Пугачёвой и её супруге Максиме Галкине*.
В одном из недавних интервью певица восхищалась лидером террористов Джохаром Дудаевым.
«Вот к Дудаеву ей и дорога. В соседних котлах будут вариться целую вечность», — заявила Симоньян.Журналистка напомнила о терактах в Будённовске, «Норд-Осте» и Беслане. Эти события, по её словам, — кровавые отпечатки пальцев подручных Дудаева, которого Пугачёва называет красивым.
«Если она его поддерживает, значит, она такая же... Мне кажется, её может оправдывать только одно, и тогда мне её искренне жаль. Может, у неё деменция уже всё-таки? Лет-то уже сколько? Надо тогда пожалеть», — подчеркнула главный редактор RT.Симоньян призвала окружение Пугачёвой принять меры, как в случае с Брюсом Уиллисом, чтобы она не делала публичных заявлений и не появлялась нигде, если у неё деменция.