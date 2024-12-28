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Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм

Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает государственное агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

Агентство уточняет, что в числе помилованных были 11 женщин, одна из которых является матерью четырёх детей, 14 человек с хроническими заболеваниями и 10 осуждённых, имеющих детей.



Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии будет контролировать поведение помилованных после их освобождения.

Ранее в ноябре Лукашенко помиловал более 30 осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности. Лукашенко уточнял, что помилование граждан, осуждённых за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, является не стремлением наладить отношения с западными странами, а исходит из гуманитарных соображений.

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#белоруссия
#мвд
Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии
Политолог Брутер: США вряд ли выберут Братиславу для переговоров по Украине
28 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что встреча первых лиц России и США для переговоров по ситуации в Украине может быть организована в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Однако он отметил, что американская сторона, вероятно, не согласится на эту площадку из-за ряда факторов.

По словам Брутера, существует высокая вероятность предварительной встречи российского МИДа с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, после чего может состояться встреча между президентами РФ и США. Несмотря на возможность проведения переговоров в Братиславе, эксперт подчеркнул, что американская сторона, скорее всего, выберет другую локацию.

Он объяснил это тем, что Словакия слишком близка к России и никогда не была в центре внимания США. Кроме того, Брутер указал на сложности, связанные с дальностью перелета и неясностью условий размещения. Эксперт также отметил, что на данный момент отсутствует формула для урегулирования конфликта, которая бы устраивала обе стороны.

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#рф
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RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке
28 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде.
В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.
«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — заявила главред RT Маргарита Симоньян.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его словам, вопреки ее мнению, что Украина должна победить, для завершения конфликта нужен другой, более рациональный подход.

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СВО, избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник – политические итоги 2024 года
Фельдман: обстановка в мире из-за Украины останется напряжённой в 2025 году
28 декабря 2024, 11:01

Фото: iStock/Bet_Noire

Главным политическим достижением уходящего года следует признать предотвращение столкновения России с НАТО, недопущение ядерной войны. Об этом заявил «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Однако, по его словам, обстановка в мире в новом году останется напряжённой из-за украинского конфликта, положительная динамика в отношениях между Западом и Россией, возможно, и будет, но не такой явной.

«На что нам рассчитывать точно не приходится в следующем году, так это на ясность. Как бы не осуществлялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюсселем, всё равно наши западные партнёры уже дали понять, Ялты-2 не будет (имеется в виду Ялтинской конференции 1945 года — прим. ред.). Не будет такой ситуации, при которой ведущие мировые лидеры сядут за один большой круглый стол, поделят мир на части, определят свои сферы влияния, и после этого наступит пусть холодный, но тем не менее мир», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, координация в отношениях между российскими силовыми структурами и западными существует.

«Подниму бокал шампанского за Трампа»


Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года в США, свою кандидатуру он выдвинул от Республиканской партии. Павел Фельдман считает, что победа Трампа свидетельствует о том, что американский народ устал от военного конфликта, выбрал такого президента, который выступает за мир, отмену поставок оружия украинскому режиму.

«Это, конечно, основание для оптимизма. С другой стороны, мы не можем рассчитывать на то, что Дональд Трамп, как по волшебству, сразу же решит все наши и мировые глобальные проблемы. Вот представляем день его инаугурации, 20 января, я, может быть, даже бокал с шампанским подниму», — добавил политолог.

По его словам, Трамп, конечно, повлияет на исход конфликта на Украине, но сможет действовать «в том коридоре возможностей, который открывает для него специфическое устройство американской политической системы».

Судьба российских военных баз в Сирии


После того, как 8 декабря власть в Сирии захватили вооружённые оппозиционные группировки, а Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, положение российских военных баз в республике остаётся неясным.

«Конечно, достичь определённости в отношении судьбы наших военных баз. Не только потому, что там техника, прежде всего, потому что там наши граждане, наши военные, чтобы они были в безопасности. Самое главное», — сказал Фельдман.

Он подчеркнул, что России нужно быть готовой к тому, что новое сирийское правительство будет придерживаться антироссийской линии в политике под влиянием НАТО, и в итоге откажет в размещении военных баз на их территории.

Будущее за БРИКС


Встреча стран БРИКС стала одним из важнейших событий в 2024 году в Казани, заявил политолог. Он отметил, что в будущем БРИКС включит весь мир в свою зону влияния.

«Я с уверенностью говорю, что он наследует будущее. <…> Если мы посмотрим на совокупный ВВП стран БРИКС, на прогноз Всемирного банка по росту экономик стран БРИКС, то мы увидим, как этот принцип подтверждается на практике. Через 15−20 лет БРИКС включит в свою зону влияния весь мир. Это будет центр цивилизации», — пояснил Фельдман.

Гиперзвук меняет правила игры


Комментируя прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, собеседник «Радио 1» обратил внимание на рассказ главы государства о применении ракетного комплекса «Орешник». По его мнению, это едва ли не главное событие 2024 года.


«Кто-то может со мной поспорить, но тем не менее, речь идёт об использовании гиперзвукового оружия, которое является реальной альтернативой ядерного», — отметил Фельдман.

По его словам, не только в России занимаются разработкой и изготовлением гиперзвукового оружия, но и в США, Индии.

«И в чём специфика гиперзвука? В том, что против него нет щита. То есть вот эта вся годами создававшаяся система американской ПВО в Европе, это всё теперь можно списать, отправить в утиль», — добавил политолог.

Применение гиперзвукового оружия открывает новую эпоху глобального сдерживания, это меняет правило игры на политической арене, но к чему это приведёт, пока предсказать сложно, подытожил эксперт.

Не только СВО


Фельдман подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о необходимости социально-экономического развития страны в условиях проведения специальной военной операции и в целом гибридной конфронтации с Западом. Российский лидер очень много внимания уделял внутренним перспективам развития, уровню оплаты труда, ситуации, связанной с ключевой ставкой Центрального банка.

«Ведь очень символично — заседание ЦБ должно было состояться уже на следующий день после прямой линии. И по всем прогнозам аналитиков Эльвира Набиуллина (глава Центробанка — прим. ред.) должна была поднять ключевую ставку. Однако президент сделал ей волшебный намёк, после которого, и это шокировало всё экспертное сообщество, ключевая ставка осталась прежней», — рассказал политолог.

Общение президента с нацией стало очень серьёзным сигналом для органов исполнительной и законодательной власти, в том числе и в регионах — надо слышать запросы простых граждан, думать о людях, тогда и 2025-й год будет успешным, заключил Фельдман.

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CNN: Россия значительно увеличила производство дронов
28 декабря 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Oselote

С самого начала украинского конфликта Запад пристально следит за развитием отечественного военно-промышленного комплекса. На этот раз там обеспокоились увеличением мощностей оборонного завода «Алабуга», расположенного в Татарстане.
Издание CNN отмечает, что предприятие увеличило свои производственные площади на 55%, построив два новых заводских здания, увеличив при этом меры безопасности.

«Они быстро продвигаются вперёд, и вы видите это во всей военной промышленности России», — заявил бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт.

Аналитики издания также отмечают, что недавно завод в Татарстане успешно завершил контракт на производство шести тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 — на год раньше запланированного срока. «Алабуга» также занимается разработкой беспилотников-приманок «Гербера», планируя до конца года выпустить 10 тысяч аппаратов.

По оценке министра обороны Германии Оскара Писториуса, в настоящее время Россия уже в четыре раза превосходит страны Евросоюза по производству оружия и боеприпасов.

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В Британии заявили, что Украина должна забыть о вступлении в Евросоюз
Меркурис: Украина должна забыть о ЕС после слов Медведева о наказании Европы
28 декабря 2024, 09:59

Фото: iStock/artJazz

Расширение Евросоюза завершено, а Украине следует забыть о вступлении в объединение. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Этим заявлением он ответил на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который накануне сказал о том, что Европу прощать нельзя, и её следует наказать всеми доступными средствами.

Аналитик подчеркнул, что расширение Евросоюза подошло к концу, а Украина так навсегда и останется за его пределами.

Также Меркурис добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку она уже сама себя наказала введением санкций в отношении Москвы.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы», – подчеркнул эксперт.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционными ограничениями, вводимыми недружественными государствами. На Западе тем временем не перестают звучать заявления о том, что санкции имеют слишком мало эффекта.

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#санкции
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Посол РФ в Мали Громыко: В Африке Киев открыл против России второй фронт
28 декабря 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Golden_Brown

Украина не смогла ничего противопоставить России на поле боя открыла на африканском континенте второй фронт. Об этом заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.
В разговоре с ТАСС он отметил, что преступный режим Зеленского потворствует незаконным вооружённым формированиям в Африке, которые выступают против дружественных Москве государств континента, так как не сумел ничего противопоставить России на поле боя.

Дипломат напомнил, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной подчеркнул, что российская сторона вполне понимает причины, вызвавшие такой шаг африканского государства. Власти Мали также направили помогающим Киеву странам предупреждение, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму.

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#африка
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В России будут сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП
В России планируют ужесточить наказание за незаконную регистрацию ИП
28 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь за это правонарушение может грозить реальный тюремный срок.
Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. Предполагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. Новая редакция предполагает дополнения в части наказания за незаконную регистрацию ИП. В первой статье будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за образование юридического лица через подставных лиц. Кроме того, наказываться будет предоставление в регистрационный орган, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, кто нарушил его впервые и активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию и расследованию преступления.

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«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского
Фицо ответил на критику Зеленского словами «я не ваш слуга»
28 декабря 2024, 07:16

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику Владимира Зеленского за визит в Москву и заявил, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — заявил Фицо в ходе своего видеообращения в соцсетях.

Он добавил, что будет оценивать ситуацию с газом уже в январе и в случае необходимости Словакия прекратит поставку электроэнергии Украине, которая ей так необходима.

Фицо прибыл в Москву 22 декабря. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Guardian: в Британии подростков из Украины заставляют учить русский язык
28 декабря 2024, 06:22

Фото: iStock/andriano_cz

В школах Великобритании украинских подростков заставляют учить русский язык. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Guardian.
В издании пишут, что с начала сво в Британию приехало порядка 34 тысяч украинских подростков. После заявлений о том, что в школах детей заставляют учить русский язык, киевские власти потребовали от правительства Соединенного Королевства обеспечить подросткам обучение на украинском языке.

Министерство образования Украины направило письмо министру образования Бриджет Филипсон с соответствующим заявлением. Также тысячи украинских граждан, которые живут в Британии, подписали петицию о введении украинского языка в школах. Они заявляют, что это исключительно важно для независимости, самосознания и будущего подростков.

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#русский язык
#обучение
#сво
#украина
#великобритания
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