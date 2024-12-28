Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм

Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает государственное агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.
Агентство уточняет, что в числе помилованных были 11 женщин, одна из которых является матерью четырёх детей, 14 человек с хроническими заболеваниями и 10 осуждённых, имеющих детей.
Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии будет контролировать поведение помилованных после их освобождения.
Ранее в ноябре Лукашенко помиловал более 30 осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности. Лукашенко уточнял, что помилование граждан, осуждённых за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, является не стремлением наладить отношения с западными странами, а исходит из гуманитарных соображений.
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Агентство уточняет, что в числе помилованных были 11 женщин, одна из которых является матерью четырёх детей, 14 человек с хроническими заболеваниями и 10 осуждённых, имеющих детей.
Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии будет контролировать поведение помилованных после их освобождения.
Ранее в ноябре Лукашенко помиловал более 30 осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности. Лукашенко уточнял, что помилование граждан, осуждённых за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, является не стремлением наладить отношения с западными странами, а исходит из гуманитарных соображений.
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Анастасия Чинкова