«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Минск может разместить у себя десяток российских ракетных систем «Орешник», заявил Life президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше», — сказал белорусский лидер.Позже к нему подошел российский коллега Владимир Путин, повторив вышесказанное.
«Ну, десять-то вы уж куда», — сказал Путин, улыбнувшись.
«Ну, с запасом», — ответил Лукашенко, после чего лидеры стран рассмеялись.Об «Орешнике» стало известно в конце ноября, когда систему впервые применили по Украине в ответ на атаку со стороны ВСУ по Брянской и Курской областям. Затем Лукашенко с Путиным подписали договор о взаимной безопасности государств-союзников.
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Никита Кротов