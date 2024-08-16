Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых, отбывающих наказание за преступления протестной направленности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.
В пресс-службе уточнили, что все эти люди признали свою вину, искреннее раскаялись за содеянное и пообещали вести правопослушный образ жизни.
Министерство внутренних дел (МВД) республики будет контролировать исполнение обязательств. Соответствующее поручение правоохранителям дал президент.
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В пресс-службе уточнили, что все эти люди признали свою вину, искреннее раскаялись за содеянное и пообещали вести правопослушный образ жизни.
Министерство внутренних дел (МВД) республики будет контролировать исполнение обязательств. Соответствующее поручение правоохранителям дал президент.
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Анастасия Чинкова