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Лукашенко помиловал 30 осуждённых за участие в протестах

16 августа 2024, 19:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осуждённых, отбывающих наказание за преступления протестной направленности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.

В пресс-службе уточнили, что все эти люди признали свою вину, искреннее раскаялись за содеянное и пообещали вести правопослушный образ жизни.



Министерство внутренних дел (МВД) республики будет контролировать исполнение обязательств. Соответствующее поручение правоохранителям дал президент.

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#мвд
«Спланированный акт терроризма»: МИД РФ – об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке
МИД: удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланирован в отчаянии от продвижения ВС РФ
16 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Удар ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом и жестом отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
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Уголовное дело о нацизме возбудили после издевок ВСУ над пенсионером в Судже
Дело о реабилитации нацизма завели после издевательств над курским пенсионером
16 августа 2024, 19:06

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело о реабилитации нацизма после издевательств боевиков ВСУ над курским пенсионером возбудило Главное военное следственное управление СК России.
Украинские военные в касках с символикой фашистского карательного отряда СС глумились над пожилым мужчиной, которого встретили на улице. Видео с глумлением над человеком опубликовали в сети. За информацию о нацистах предлагали пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что курский пенсионер пропал без вести после издевок нацистов. К поискам 74-летнего мужчины в Судже подключили аэроразведку. Родные надеются найти дедушку живым.

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Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
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#солдат
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Стало известно, почему США не разрешают Киеву бить ATACMS по РФ
США опасаются эскалации конфликта на Украине
16 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Austin Nooe

США не дают разрешение Украине бить ATACMS по территории России из-за опасений эскалации. Об этом сообщила замспикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Она отметила, что Россия еще не отвечала на пересечение «красных линий», однако нет никаких гарантий, что этого не произойдет впредь.

«Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффективными на поле боя, — это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию», — заявила Сингх.

По ее словам, чтобы добиться возвращения территорий Украине, не обязательно наносить удары по территории России. Сингх также добавила, что США обеспокоены эскалацией конфликта.

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#сша
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#удар
#рф
#пво
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Торговые сети «заморозили» цены в Курской области
Российские ретейлеры решили «заморозить» цены в Курской области
16 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/industryview

Крупнейшие российские торговые сети решили «заморозить» цены в Курской области. В тех районах, где обстановка остается стабильной, продовольственные магазины работают в штатном режиме.
Не допускать роста цен на продукты обещали в пресс-службах X5 Group, «Магнита» и Metro, сообщает ТАСС. Также о моратории по ценам на весь ассортимент ранее сообщала «Лента».

Накануне ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой оперативно информировать о любых изменениях цен на потребительские товары и услуги. ФАС также потребовала от участников рынка не допускать необоснованного роста цен.

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#товары
#фас
#услуги
#курская область
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Частная яхта сгорела в морском порту Сочи – видео
Частная яхта «Эврика» сгорела у причала в морском порту Сочи
16 августа 2024, 18:20

Фото: istockphoto/DmyTo

Частная яхта «Эврика» сгорела дотла в морском порту Сочи. По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре на пришвартованном судне поступило в 16 августа в 15.42. С огнем боролись пять пожарных, но спасти почти ничего не удалось.
Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. К счастью, пожар обошелся без пострадавших, при этом очевидцы успели заснять горящую яхту на видео. По сообщению региональных СМИ, 10-метровая яхта «Эврика» черного цвета принадлежала частному лицу. По фату пожара в порту уже начала проверку транспортная прокуратура Сочи.


По предварительной оценке, огонь вспыхнул из-за нарушения требований техники безопасности, когда на судне меняли бензонасос. Точную причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают эксперт.

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#нарушения
#рф
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Финансист Юшков раскрыл, чем может окончится расследование по «Северным потокам»
Финансист Юшков: США всё свалят на украинских активистов
16 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/guteksk7

Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков предположил, чем может завершится расследование о взрыве «Северных потоках».
Специалист допустил, что США и их сателлиты всю вину свалят на украинских активистов, спровоцированных Россией.

«Если предположить, что подобную версию режиссируют США, то они могли убедить немцев объявить, что во всём виноваты украинские активисты, которые сражаются с Россией. Во всём виновата Россия, Украину спровоцировали. А дальше скажут, что это некий украинский активист, который давно погиб, объявят его героем или выдадут ему новый паспорт, и дело с концом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Юшков.

До этого специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о докладе Госдепа, где указывалось, что в нашей стране притесняют граждан по признаку вероисповедания.

«Американские чиновники вновь уделили большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости. Живописуется, как российские власти задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений, что не соответствует действительности», — отметил в беседе с «Царьградом» Аскальдович.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии.

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В Германии нашли виновника в подрыве «Северных потоков»
Депутат Вайдель: Киев должен платить за ущерб после подрывов «Северных потоков»
16 августа 2024, 18:07

Фото: iStock/Dragon Claws

Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала в соцсети X, что Украина должна платить за ущерб экономике Германии после подрывов «Северных потоков».
По словам Вайдель, любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи налогоплательщиков Германии, должна прекратиться. Депутат добавила, что газопроводы, вероятно, пострадали по воле украинского лидера Владимира Зеленского, а не российского президента Владимира Путина.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#прокуратура
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#поддержка
#депутат
#северные потоки
#германия
#украина
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Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» попали в реестр иноагентов
Минюст признал Telegram-каналы «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена» иноагентами
16 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В пятницу, 16 августа, Минюст РФ внес в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь», а также «Сирена». Об этом сообщили в министерстве.
По данным Минюста, эти Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию касательно решений российских властей.

Кроме того, в список иноагентов попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев и основатель сети обувных магазинов ZENDEN Андрей Павлов.

Ранее Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева, который считает, что Пугачева дискредитирует ВС РФ и работает на западную пропаганду.

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* – внесён в реестр иноагентов.
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#вс рф
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Чистка продолжается: Из Минобороны РФ уволен советник экс-министра обороны Шойгу Ильницкий
ТАСС: из МО РФ уволили советника экс-министра обороны Шойгу Ильницкого
16 августа 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Советника бывшего министра обороны России Сергея Шойгу по информационной политике Андрея Ильницкого уволили из Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации издания, где Ильницкий анализирует наступление ВСУ в Курской области, он представлен как военный эксперт. Там же сообщается, что Ильницкий был снят с должности. При этом причина не указывается.

По данным некоторых источников, Ильницкий является одним из авторов главного символа спецоперации - буквы Z на российской военной технике. Свою должность он занимал еще при Шойгу, однако уже покинул свой пост.

Ранее по делу о коррупции задержали генерала армии Дмитрия Булгакова. Он был допрошен перед задержанием в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при поставке оборудования в Военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.

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#всу
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