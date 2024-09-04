Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, которые участвовали в протестах. Об этом сообщает БелТА.
Соответствующий указ «О помиловании осужденных» был подписан главой республики. В пресс-службе президента отметили, что данный гуманный жест со стороны Лукашенко позволит помилованным вернуться к нормальной жизни и своей семье.
Таким образом, Лукашенко помиловал семь женщин и 23 мужчин. Многие из них являются родителями несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что все помилованные признали свою вину и раскаялись.
16 августа Лукашенко также помиловал 30 осуждённых за участие в протестах. Речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.
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Таким образом, Лукашенко помиловал семь женщин и 23 мужчин. Многие из них являются родителями несовершеннолетних детей. При этом уточняется, что все помилованные признали свою вину и раскаялись.
16 августа Лукашенко также помиловал 30 осуждённых за участие в протестах. Речь идёт о тех осуждённых, которые признали свою вину. В числе помилованных 16 мужчин и 14 женщин, некоторые из которых имеют серьёзные заболевания, часть людей достигла пенсионного возраста.
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Элина Позднякова