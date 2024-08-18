Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чего следует начинать мирные переговоры по Украине. По его мнению, начать нужно с того, на чём остановились во время встречи в Стамбуле в 2022 году.
Тогда под влиянием западных союзников, главным образом Великобритании, украинская сторона свернула переговоры. По сути они закончились безрезультатно, так как позже Киев, по выражению президента РФ Владимира Путина, «выбросил на помойку» все стамбульские договорённости. А затем украинский президент Зеленский и вовсе запретил на законодательном уровне ведение любых переговоров с Москвой.
По мнению Лукашенко, следует закончить «эту драчку», которая не нужна ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам. Поэтому следует сесть за стол переговоров, а когда возникнет вопрос, с чего начать, начать нужно с того, на чём остановились в Стамбуле, заключил белорусский лидер.
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Александр Бойцов