Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 18 августа, заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.
«Люди должны быть готовы к уходу с поста», — заявил белорусский лидер.Он подчеркнул, что никто не вечен.
В своем интервью глава Беларуси также заявил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, Киев может попытаться провоцировать РФ на применение ядерного оружия.
Президент также заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства.
Новость дополняется.
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Алина Юрчак