Украина отчаялась, и это видно по жестокому поведению боевиков ВСУ в отношении мирного населения, передает РЕН ТВ, ссылаясь на отставного подполковника ВС США Эрла Расмуссена. В частности, американский офицер упомянул видео, где украинские военные жестоко обращаются с пленниками — мужчин закидывают в грузовик в повязках и наручниках, оскорбляя и нанося удары прикладом.