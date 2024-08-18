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Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента

18 августа 2024, 12:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 18 августа, заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента.
«Люди должны быть готовы к уходу с поста», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что никто не вечен.



В своем интервью глава Беларуси также заявил о том, что близь границ беларуссии находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, Киев может попытаться провоцировать РФ на применение ядерного оружия.

Президент также заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства.

Новость дополняется.

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#белоруссия
#интервью
КНДР обвинила США в нападении ВСУ на Курскую область
МИД КНДР: за нападением со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стоят США
18 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нападение украинских боевиков в Курской области — акт терроризма и агрессии, за которым стоит Вашингтон, заявили в МИДе Северной Кореи.
«(Украина совершила) вооруженное нападение на российскую территорию при координации и поддержке США и Запада... это непростительный акт агрессии... (За этим) актом терроризма (стоят) США и их сателлиты», — сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР добавили, что ответственность за сегодняшнюю ситуацию, которая «может погрузить всю территорию Европы в полномасштабную войну», полностью ляжет на США и их сателлитов, поскольку в зоне боевых действий присутствует западная техника.

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#россия
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«Многие этого боялись»: в Германии оценили положение ВСУ на фронте
Die Welt: подразделения боевиков ВСУ в Донбассе остались без поддержки
18 августа 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ в Донбассе остались без поддержки, заявил в беседе с изданием Die Welt аналитик Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
«Людей не хватает, и это именно та дилемма становится реальной, которой боялись многие, а именно, что наступление в Курской области и удержание там территорий произойдет за счет, так сказать, удержания фронта на Донбассе. И кажется, теперь это стало реальностью», — сказал собеседник.

Он добавил, что украинские военные не могут противостоять артиллеристам ВС РФ из-за отсутствия подкреплений и нехватки боезапаса.

Ранее американский офицер Эрл Расмуссен отмечал жестокость ВСУ в отношении мирных граждан. Ряд аналитиков также подчеркивал, что боевики не могут победить на фронте, поэтому отыгрываются за счет гражданских.

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#мир
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В США заявили об отчаянии на Украине
Экс-подполковник США Расмуссен: Киев хочет нагнать страха, напав на РФ
18 августа 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина отчаялась, и это видно по жестокому поведению боевиков ВСУ в отношении мирного населения, передает РЕН ТВ, ссылаясь на отставного подполковника ВС США Эрла Расмуссена. В частности, американский офицер упомянул видео, где украинские военные жестоко обращаются с пленниками — мужчин закидывают в грузовик в повязках и наручниках, оскорбляя и нанося удары прикладом.
«Да, я видел видео, это ужасно. Похоже, что тащили в основном мужчин», — пояснил Расмуссен.

Он резюмировал, нападение на российские территории, а также запугивание «грязной» бомбой, применение физической силы в отношении обычных людей, заложников — всем этим пользуется киевский режим для устрашения.

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#мир
#сша
#украина
#россия
#киев
#новости
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Умер знаменитый французский актер Ален Делон
AFP: на 89-м году жизни скончался французский актер Ален Делон
18 августа 2024, 09:00

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом информирует Agence France-Presse.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#сердце
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#актриса
#смерть
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В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском
18 августа 2024, 06:41

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают серьезную нехватку войск и расширяют свою оборону, что создает проблему для украинских позиций, пишет The Guardian.
«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт», – говорится в публикации.

По мнению автора статьи, ВСУ пришлось расширять свою оборону, при этом рытье окопов не облегчит ситуацию под Курском. Россия перебрасывает в этот район артиллерийские подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что наступление на Курскую область было стратегической ошибкой Киева. По его словам, украинские войска были окружены российскими войсками с трех сторон и подверглись атакам беспилотников, артиллерийским обстрелам, спланированным бомбардировкам и применению взрывчатки.

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#всу
#украина
#великобритания
#россия
#курская область
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В Британии планируют приравнять женоненавистничество к терроризму
18 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании пересмотрели свою стратегию борьбы с экстремизмом для борьбы с дискриминацией в отношении женщин и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета The Telegraph.
По данным издания, глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом, чтобы срочно устранить пробелы в позиции правительства.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», – сказано в статье.
Отмечается, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

По данным The Telegraph, пересмотр будет завершен осенью и ляжет в основу новой стратегии борьбы с экстремизмом, которая будет опубликована Министерством внутренних дел в начале 2025 года.

До этого почти 14 000 жителей Великобритании обратились к властям за выплатами в связи с осложнениями, вызванными вакциной COVID-19. Среди последствий применения вакцины – инсульты, воспаления спинного мозга и сердечные приступы.

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#экстремизм
#мвд
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В Финляндии сообщили о готовности Киева к провокации
Экономист Малинен: Киев готов к эскалации ради ядерного ответа России
18 августа 2024, 03:50

Фото: istockphoto/naumoid

Украинские власти всерьез пытаются обострить конфликт с Россией, чтобы получить непропорциональный ответ от Москвы. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)», – заявил экономист.

По его словам, такая тактика позволит Киеву втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт с Россией. Малинен подчеркнул, что в мире существуют «глобальные силы», которые хотят превратить конфликт в Украине в Третью мировую войну.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Украина не смогла убедить своих западных союзников разрешить ей использовать оружие, которое они передали, для атаки на российскую территорию. Он отметил, что нападение на Курскую область не повлияла на позицию партнеров Киева по этому вопросу.

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#польша
#курская область
#финляндия
#мнение
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Кандидат в президенты США потребовала скорых перегоровов с Россией и Украиной
18 августа 2024, 03:31

Фото: iStock/Diy1

Кандидат в президенты США Джилл Стайн призвала к немедленному началу переговоров между Россией и Украиной, сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик подчеркнула, что Вашингтон должен немедленно снизить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта и другими участниками. По ее словам, Москва хочет только нейтралитета на Украине.

«Мы считаем, что необходимо прибегнуть к базовой дипломатии. Это не высшая математика, это базовая дипломатия», – заявила Стайн.

По ее словам, это бы могло поспособствовать избежанию масштабных последствий.

Ранее стало известно, что Партия зеленых США выдвинула кандидатуру Стайн на пост президента. Ее кандидатуру поддержали 267 человек. Политик выступает против помощи Украине.

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#сша
#россия
#украина
#переговоры
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В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты
Зеленая партия США выдвинула экоактивистку Джилл Стайн кандидатом в президенты
18 августа 2024, 03:15

Фото: iStock/rarrarorro

Партия зеленых США выдвинула врача, активиста-эколога и противника военной и финансовой помощи Украине Джилл Стай, своим кандидатом в президенты. Решение приняли по итогам съезда партии.
Мероприятие проходило в форме видеосвязи: кандидатуру Стайн поддержали 267 человек.

«Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», – сообщил ведущий трансляции.
74-летняя Стайн ранее баллотировалась в президенты США в 2016 году и получила 1 % голосов. По мнению многих американских СМИ, ей удалось победить Дональда Трампа за счет голосов, которые могли достаться Хиллари Клинтон.

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