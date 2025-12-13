Лукашенко помиловал — и обменял: освобождённых отправили на Украину за россиян и белорусов
Более ста человек из числа недавно помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко были отправлены на территорию Украины в рамках обмена. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По её словам, операция проходила при участии американской стороны: США вывезли девять иностранных граждан, а свыше ста помилованных были переданы Украине в обмен на белорусских граждан, находившихся там в плену, а также на раненых российских военнослужащих. Эйсмонт отметила, что за возвращение белорусов активно ходатайствовали их родственники.
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 человек, осуждённых в Белоруссии по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме. Среди освобождённых — известные фигуры, включая Марию Колесникову, Виктора Бабарико, нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и журналистку Марину Золотову.
