Лукашенко помиловал — и обменял: освобождённых отправили на Украину за россиян и белорусов

13 декабря 2025, 22:44

Более 100 человек вывезли из Белоруссии на Украину в рамках обмена

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Более ста человек из числа недавно помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко были отправлены на территорию Украины в рамках обмена. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.