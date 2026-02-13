Лукашенко пригрозил «тряской»

13 февраля 2026, 16:54

Лукашенко пригрозил военному «тряской» из-за защиты Минска

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 февраля посетил 227-й полигон Северо-западного оперативного командования ВС страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.





В рамках визита глава государства оценил боеготовность армии, а также пообщался с военнослужащими. К одному из них он обратился с необычным заявлением.

«Кого-кого, а тебя трясти будем, как грушу. Ты Минск защищаешь. И не только Минск», — сказал Лукашенко комбригу, тем самым подчеркнув высокую ответственность за возложенную на того задачу.