В Минобороны назвали число военных, отвечающих за ПВО в новогоднюю ночь

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Порядка 1800 военный первой армии противовоздушной и противоракетной обороны будут находится на дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что всего в период новогодних каникул около 20 тысяч военных будут находиться на боевом дежурстве.
Также в Минобороны подчеркнули, что армия противовоздушной и противоракетной обороны справилась со всеми задачами и выполнила ряд подготовительных мероприятий, которые были запланированы на этот год.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил проведения массовых мероприятий в связи с обстрелом Белгорода украинскими военными. После этого аналогичное решение приняли руководства Благовещенска, Магадана и Владивостока.
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Также в Минобороны подчеркнули, что армия противовоздушной и противоракетной обороны справилась со всеми задачами и выполнила ряд подготовительных мероприятий, которые были запланированы на этот год.
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Анастасия Чинкова