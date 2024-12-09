МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии

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Западные страны должны были услышать сигнал РФ в виде планов передать Белоруссии ракету «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что данный сигнал более чем четок и информативен. Сигналы России были восприняты «очень серьезно», заключил Галузин.
6 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Уточняется, что ракеты могут передать уже во второй половине следующего года.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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6 декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Уточняется, что ракеты могут передать уже во второй половине следующего года.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова