Президент Путин: военное руководство Минска будет определять цели для «Орешника»

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Цели поражения для комплекса «Орешник» будет определять минское военно-политическое руководство, заявил российский президент Владимир Путин.
«Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — произнес глава государства.Путин пообещал обсудить все вопросы, связанные с этим, в рабочем порядке. Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» и другие системы на территории республики.
В МИД Беларуси отмечали, что к словам Лукашенко следует относиться всерьез.
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Никита Кротов