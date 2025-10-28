Лукашенко пошутил о постоянных спорах с Лавровым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время Минской международной конференции по евразийской безопасности пошутил над своими отношениями с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Обращаясь к министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, белорусский лидер сказал: «Не против, если я его оторву на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые».
После этого Лукашенко и Лавров отошли для беседы тет-а-тет. Стоит отметить, что в этот же день главы МИД России и Белоруссии договорились продолжить координацию по противодействию санкциям Запада и расширению дипломатических представительств.
