Лукашенко пошутил о постоянных спорах с Лавровым

28 октября 2025, 20:03

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время Минской международной конференции по евразийской безопасности пошутил над своими отношениями с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.