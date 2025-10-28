Нетаньяху приказал немедленно нанести мощные удары по Газе

28 октября 2025, 19:51

Биньямин Нетаньяху (Фото: whitehouse.gov)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал «немедленно» нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на канцелярию главы правительства.





По данным издания, такое решение он принял после проведения экстренных консультаций по вопросам безопасности.

«Премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.