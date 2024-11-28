Лукашенко в шутку предложил России разместить «Орешник» в Белоруссии

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник». Об этом он рассказал на полях сессии ОДКБ в Казахстане журналисту Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале.
«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — сказал белорусский лидер.Лукашенко добавил, что «Орешник» может обеспечить безопасность Белоруссии.
«Естественно», — прокомментировал политик соответствующий вопрос.
Президент Белорусии заключил, что «Орешник» не является ядерным вооружением, но сопоставим с ним по мощи.
Россия ударила по Украине комплексом «Орешник» в ответ на удары со стороны ВСУ по Брянской и Курской областям иностранными дальнобойными ракетами.
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Никита Кротов