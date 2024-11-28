Президент Путин заявил о неонацистском режиме на Украине и его нелегитимности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным, заявил президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.
«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — спросил глава государства.Российский лидер заключил, что исполнители приказов Киева — соучастники преступлений.
«Они не имеют права толкать людей на смерть», — резюмировал президент.
Владимир Путин прибыл в Казахстан с рабочим визитом накануне, 27 ноября. Сегодня он участвует в сессии ОДКБ. В Кремле отмечали, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество.
Читайте также:
«Орешник» наготове: Россия выбирает цель
Спецпосланника США по Украине Келлога назвали стереотипным ястребом в России
В Польше признали победу России на Украине
Никита Кротов