Лукашенко «послал» Вашингтон за призыв извиниться перед Вильнюсом

31 октября 2025, 21:49

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что отказался извиняться перед Литвой по требованию США из-за инцидента с метеозондами. Об этом сообщает агентство БелТА.