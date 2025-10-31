Лукашенко «послал» Вашингтон за призыв извиниться перед Вильнюсом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что отказался извиняться перед Литвой по требованию США из-за инцидента с метеозондами. Об этом сообщает агентство БелТА.
Белорусский лидер заявил, что буквально на следующий день после прилёта «шариков», американцы обвинили в произошедшем Минск и заявили, что Лукашенко теперь должен извиниться перед властями Литвы.
В ответ на это глава государства, с его же слов, «послал» Вашингтон, подчеркнув, что *готов извиниться только в случае доказанной вины.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград, сославшись на «нарушение воздушного пространства» метеозондами. Литовская сторона утверждала, что воздушные шары якобы использовались для перевозки контрабандных сигарет.
