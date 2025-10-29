Власти Литвы закрыли границу с Белоруссией на месяц

29 октября 2025, 15:14

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Правительство Литвы решило на месяц закрыть границу с Белоруссией из-за появления на территории страны метеозондов, с помощью которых контрабандисты доставляют запрещённые грузы. Об этом сообщает портал Delfi.