Власти Литвы закрыли границу с Белоруссией на месяц
Правительство Литвы решило на месяц закрыть границу с Белоруссией из-за появления на территории страны метеозондов, с помощью которых контрабандисты доставляют запрещённые грузы. Об этом сообщает портал Delfi.
Под ограничения попали два оставшихся пропускных пункта — «Медининкай» и «Шальчинкай». Последний полностью прекратит работу, а через «Медининкай» смогут проехать только отдельные категории граждан: дипломаты, курьеры с диппочтой, лица, следующие транзитом в Калининград или обратно, а также обладатели гуманитарных виз, разрешений на проживание и граждане стран ЕС.
Меры вступят в силу в ближайшее время и будут действовать до полуночи 30 ноября.
