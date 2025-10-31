Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия вступит в войну
Лукашенко: Белоруссия не будет вступать в военные конфликты, пока ее не трогают
Белоруссия не станет ввязываться в мировые военные конфликты при отсутствии агрессии в свой адрес. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, которые приводит агентство БелТА, в этом и заключается главная задача власти.
«Конфликтов и войн в мире 50 с лишним. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю», — сказал Лукашенко.Ранее он назвал Европу «вонючей» и заявил, что настанет то время, когда она станет платить Белоруссии за воздух. Белорусский лидер съездил в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник.