Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия вступит в войну

31 октября 2025, 14:49

Лукашенко: Белоруссия не будет вступать в военные конфликты, пока ее не трогают

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белоруссия не станет ввязываться в мировые военные конфликты при отсутствии агрессии в свой адрес. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.





По его словам, которые приводит агентство БелТА, в этом и заключается главная задача власти.

«Конфликтов и войн в мире 50 с лишним. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю», — сказал Лукашенко.